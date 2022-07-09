سمو ولي العهد يتبادل مع ملوك ورؤساء الدول العربية والإسلامية برقيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الأضحى

تبادل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله برقيات التهاني والتبريكات مع أشقائه وإخوانه ملوك ورؤساء الدول العربية الشقيقة والدول الإسلامية الصديقة وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

هذا وقد ضمن سموه حفظه الله في برقياته تحياته الأخوية وصادق تهانيه وطيب تمنياته المقرونة بخالص الدعاء للمولى سبحانه وتعالى بأن يعيد هذه المناسبة المباركة على الأمتين العربية والإسلامية جمعاء بالخير واليمن والبركات وأن يفيء عليها بفضله نعمتي الأمن والاستقرار والازدهار.