سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح

سمو ولي العهد يتبادل مع ملوك ورؤساء الدول العربية والإسلامية برقيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الأضحى

9 يوليو، 2022
0 5 أقل من دقيقة

تبادل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله برقيات التهاني والتبريكات مع أشقائه وإخوانه ملوك ورؤساء الدول العربية الشقيقة والدول الإسلامية الصديقة وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

هذا وقد ضمن سموه حفظه الله في برقياته تحياته الأخوية وصادق تهانيه وطيب تمنياته المقرونة بخالص الدعاء للمولى سبحانه وتعالى بأن يعيد هذه المناسبة المباركة على الأمتين العربية والإسلامية جمعاء بالخير واليمن والبركات وأن يفيء عليها بفضله نعمتي الأمن والاستقرار والازدهار.

المصدر
كونا
الوسوم
9 يوليو، 2022
0 5 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

“الخارجية” تهيب بالمواطنين الكويتيين المتواجدين في سيريلانكا لتجنب مناطق الاضطرابات واتباع توجيهات السلطات المحلية ومغادرتها بأقرب فرصة

9 يوليو، 2022

وزارة الداخلية تدعو الجميع للتعاون مع رجال الأمن في توفير مناخ آمن لأجواء الأضحى المبارك

9 يوليو، 2022

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع يزور قوة “صباح” في المنطقة الشمالية ويجري اتصالا بالقوات الكويتية في السعودية

9 يوليو، 2022

سمو ولي العهد يجري اتصالا هاتفيا برئيس دولة الامارات نقل خلاله تحيات سمو أمير البلاد وهنأه بعيد الأضحى المبارك

8 يوليو، 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى