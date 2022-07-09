أمين مجلس التعاون: ما تقدمه السعودية لضيوف الرحمن شرف عظيم ومسؤولية كبيرة وجهود مقدرة

رأى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف الحجرف اليوم السبت ان ما تقدمه المملكة العربية السعودية من خدمات ورعاية لضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين عبر تاريخها شرف عظيم ومسؤولية كبيرة وجهود استثنائية ومقدرة.

وثمن الحجرف في بيان الجهود الكبيرة التي تقوم بها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تجاه خدمة المشاعر المقدسة وضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين.

وأشاد بالرعاية الكريمة التي يوليها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لخدمة الحرمين الشريفين وحجاج بيت الله الحرام وزوار المسجد النبوي الشريف وبالجهود المخلصة التي تبذلها المملكة في سبيل تنظيم موسم الحج كل عام.

وأكد أن خدمة الحرمين الشريفين شرف عظيم ومسؤولية كبيرة تنهض بأدائها المملكة منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن وأبنائه ملوك المملكة العربية السعودية وصولا إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز سائلا المولى عز وجل أن يجزيهم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء.

ورفع الحجرف أطيب التهاني إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وإلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وإلى الحكومة السعودية والشعب السعودي بمناسبة عيد الأضحى المبارك وبمناسبة نجاح المملكة في تنظيم موسم الحج لعام 1443 هجري والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام عاما بعد عام ليتمكن الحجاج من إقامة شعائر الحج وأداء مناسكهم في أجواء مفعمة بالسكينة والإيمان وبالشكل الآمن والميسور وبذل العناية اللازمة لهم بما يتفق مع مقاصد الشريعة الإسلامية والعناية القصوى التي توليها حكومة المملكة لضيوف الرحمن.

كما أثنى الحجرف على الجهود الكبيرة التي يقوم بها جميع العاملين في القطاعات المختلفة المشرفة على تنظيم حج هذا العام مبتهلا إلى المولى عز وجل أن يحفظ الجميع من كل مكروه وأن يعيد المولى العيد على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.