“الخارجية” تهيب بالمواطنين الكويتيين المتواجدين في سيريلانكا لتجنب مناطق الاضطرابات واتباع توجيهات السلطات المحلية ومغادرتها بأقرب فرصة

‏أهابت وزارة الخارجية بالمواطنين الكويتيين المتواجدين في سيريلانكا إلى تجنب مناطق الاضطرابات والاحتجاجات واتباع توجيهات السلطات المحلية والعمل على مغادرتها في أقرب فرصة ممكنة.

ودعت الوزارة في بيان صحفي اليوم السبت المواطنين الراغبين بالسفر إلى سيريلانكا إلى تأجيل سفرهم.

كما دعت المواطنين الكويتيين المتواجدين في سيريلانكا للتواصل مع سفارة دولة الكويت في كولومبو على هواتف الطوارئ التالية لتسجيل بياناتهم وللاجابة على استفساراتهم ولتقديم المساعدة لهم في حال الحاجة إليها.

طوارئ السفارة (94773300077+)

طوارئ الوزارة (96522225540+) (96522225541+) .