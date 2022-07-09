الكازاخية إيلينا ريباكينا

بطولة ويمبلدون: ريباكينا تحرم التونسية جابر من أول لقب كبير للعرب وسيدات إفريقيا

9 يوليو، 2022
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حرمت الكازاخستانية إيلينا ريباكينا التونسية أنس جابر المصنفة ثانية عالمياً من ان تصبح اول لاعبة عربية وافريقية تحرز لقب بطولة كبرى في كرة المضرب، بعدما هزمتها السبت في نهائي ويمبلدون الإنكليزية على أرض عشبية 3-6 و6-2 و6-2.

وهذا اللقب الأول الكبير لريباكينا (23 عاماً ومصنفة 23 عالمياً)، المولودة في روسيا والتي اختارت حمل الوان كازاخستان عام 2018 بدلا من روسيا التي فُرض حظر على لاعبيها بالمشاركة في النسخة الحالية بسبب غزو أوكرانيا.

المصدر
أ ف ب
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9 يوليو، 2022
0 8 أقل من دقيقة

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