وزارة الداخلية تدعو الجميع للتعاون مع رجال الأمن في توفير مناخ آمن لأجواء الأضحى المبارك

وزارة الداخلية تدعو الجميع للتعاون مع رجال الأمن في توفير مناخ آمن لأجواء الأضحى المبارك

دعت وزارة الداخلية الجميع للتعاون مع رجال الأمن الذين يبذلون أقصى جهد في حفظ الأمن والاستقرار مؤكدة مواصلة الجهود لتوفير مناخ آمن يستمتع فيه المواطنون والمقيمون بأجواء عيد الأضحى المبارك.

ولفتت الوزارة في بيان صحفي للادارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني اليوم السبت إلى تنفيذها الخطة الأمنية في تأمين المساجد والمصليات وتنظيم المسالخ بالتعاون مع الجهات المعنية المختلفة.

وأوضحت أن الخطة شملت التغطية الأمنية للمساجد والمصليات وتوفير العناصر الأمنية اللازمة في محيطها وتنظيم حركة السير وتخفيف الازدحام المروري في الطرق المؤدية لها لأداء صلاة العيد بما يبعث على الطمأنينة في نفوس المصلين.

وذكرت أن الدوريات الأمنية والمرورية انتشرت أمام المسالخ وعلى كل الطرق الرئيسية والفرعية المؤدية لها لتسهيل حركة السير والتعامل الفوري مع أي اختناقات مرورية.

أشارت إلى التنسيق على مدار الساعة بين مديريات الأمن والقطاعات الميدانية المعنية في تنفيذ الخطة الأمنية طيلة أيام العيد وتغطي مختلف محافظات ومناطق البلاد.