البيت الأبيض: بايدن لا يزال يراقب “عن كثب” التحقيق في مقتل شيرين أبو عاقلة

البيت الأبيض: بايدن لا يزال يراقب “عن كثب” التحقيق في مقتل شيرين أبو عاقلة

أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار اليوم الجمعة أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لا يزال “يراقب عن كثب” التحقيق في مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة التي لقيت مصرعها برصاصة أثناء القيام بعملها الصحفي في الضفة الغربية.

وقالت المتحدثة للصحفيين في البيت الأبيض إن “كبار المسؤولين الأمريكيين على تواصل دائم مع عائلة أبو عاقلة ونسمع مخاوف العائلة ونشعر بألمها” وذلك بعد رسالة بعثت بها عائلة أبو عاقلة إلى بايدن أعلنت خلالها عن رغبتها في لقائه وعبرت عن شعورها “بالخيانة” نتيجة الموقف الأمريكي من القضية.

وأضافت “نواصل الحث على التعاون بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية في الخطوات المقبلة ونحن بالتأكيد نواصل المطالبة بمحاسبة” المسؤولين عن مقتل الصحفية.

وسيجري بايدن الأسبوع المقبل أول زيارة له إلى الشرق الأوسط منذ توليه الرئاسة تشمل السعودية والضفة الغربية وإسرائيل.

وأعلنت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي أن منسق الأمن القومي الأمريكي خلص بعد الاطلاع على تحقيقين فلسطيني وإسرائيلي وتحليل جنائي مفصل إلى أن الصحفية الفلسطينية الراحلة شيرين أبو عاقلة قتلت على الأرجح بإطلاق نار “غير متعمد” من موقع لقوات الاحتلال الإسرائيلي وهو ما أثار الاستياء لدى مختلف الأطراف الفلسطينية التي تعتبر أن الصحفية قتلت عمدا على يد قناص اسرائيلي.