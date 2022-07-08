سمو ولي العهد يجري اتصالا هاتفيا برئيس دولة الامارات نقل خلاله تحيات سمو أمير البلاد وهنأه بعيد الأضحى المبارك

أجرى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله اتصالا هاتفيا بأخيه حضرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة نقل خلاله تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.

هذا كما عبر سموه حفظه الله عن أطيب التهاني والتبريكات بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك سائلا المولى العلي القدير أن ينعم على سموه بموفور الصحة والعافية وعلى دولة الامارات العربية الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا بمزيد من التقدم والازدهار والرخاء وعلى الأمتين العربية والإسلامية قاطبة بالخير واليمن والبركات.

وقد أعرب حضرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة عن بالغ شكره لسمو ولي العهد حفظه الله على هذه المشاعر الأخوية الصادقة وامنياته الطيبة داعيا الله جل وعلا أن يجعل دولة الكويت الشقيقة تحت ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح (حفظهما الله ورعاهما) بلد نماء ورخاء وأن يعيده على الأمتين العربية والإسلامية جمعاء باليمن والخير والبركات.