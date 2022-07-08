سمو أمير البلاد يبعث ببرقيتي تعزية إلى الامبراطور ناروهيتو ورئيس الوزراء الياباني بوفاة شينزو آبي

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقيتي تعزية إلى جلالة الامبراطور ناروهيتو امبراطور اليابان الصديقة وإلى سعادة فوميو كيشيدا رئيس وزراء اليابان الصديقة عبر فيهما حفظه الله عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة سعادة رئيس الوزراء السابق شينزو آبي بعد تعرضه لإطلاق نار خلال إلقائه خطابا أمام حشد انتخابي بمدينة (نارا) غربي اليابان.

معربا سموه رعاه الله عن الاستنكار لهذا العمل الإجرامي الشنيع المنافي للقيم والمبادئ الإنسانية ومستذكرا سموه حفظه الله إسهاماته في خدمة بلده ودوره في تعزيز العلاقات بين دولة الكويت واليابان الصديقة راجيا لذويه جميل الصبر وحسن العزاء.

بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقيتي تعزية إلى جلالة الامبراطور ناروهيتو امبراطور اليابان الصديقة وإلى سعادة فوميو كيشيدا رئيس وزراء اليابان الصديقة ضمنهما سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة سعادة رئيس الوزراء السابق شينزو آبي بعد تعرضه لإطلاق نار خلال إلقائه خطابا أمام حشد انتخابي بمدينة (نارا) غربي اليابان سائلا سموه لذويه جميل الصبر.

كما بعث سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقيتين مماثلتين.