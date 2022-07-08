قوة الإطفاء العام

قوة الإطفاء العام: تفعيل خطة عيد الأضحى المبارك بتوزيع نقاط على المصليات والمواقع المهمة

8 يوليو، 2022
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ذكرت قوة الإطفاء العام أنها فعلت خطة عيد الأضحى المبارك وتولت إدارة العمليات المركزية توزيع ثماني نقاط على المصليات والمواقع المهمة في المحافظات الست.

وقال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في القوة العقيد محمد الغريب في بيان صحفي اليوم الجمعة إن عمل فرق التفتيش التابعة لقطاع الوقاية مستمر طوال فترة عطلة العيد مشددا على جميع أصحاب الأنشطة والتراخيص ضرورة الالتزام باشتراطات قوة الإطفاء العام.

ودعا الغريب أولياء الأمور الى مراقبة أبنائهم عند التوجه إلى الشواطئ البحرية والمنتزهات للوقاية من حوادث الغرق والأخذ بعين الاعتبار الاشتراطات الوقائية لتقليل نسبة الحوادث.

وأكد على جاهزية واستعداد جميع مراكز الإطفاء وبعض القطاعات والإدارات التي تعمل باستمرار في عطلة عيد الأضحى المبارك.

المصدر
كونا
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8 يوليو، 2022
0 10 أقل من دقيقة

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