سمو أمير البلاد يتلقى رسالة تهنئة من سمو ولي العهد بمناسبة عيد الأضحى المبارك

تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه رسالة تهنئة من أخيه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله بمناسبة عيد الأضحى المبارك هذا نصها: “حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه أمير البلاد المفدى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته…

بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك من العام الهجري 1443.. يطيب لي أن أرفع إلى مقام سموكم الكريم أسمى آيات التهاني والتبريكات.

وإذ أهنئ سموكم حفظكم الله ورعاكم بهذه المناسبة المباركة فإنني لأدعو الله في علاه أن يحيطكم برعايته ويحفظكم بعنايته وأن يسبغ على سموكم موفور الصحة وتمام العافية كما أسأله تعالى أن يوفق سموكم حفظكم الله ورعاكم ويسدد على دروب الخير والرخاء خطاكم ليتحقق في عهدكم المجيد ما تتطلعون إليه من رفعة وطننا العزيز وازدهاره في كافة المجالات وأن يحقق لأبنائه الأوفياء مزيدا من الرفاهية في ظل قيادة سموكم الحكيمة.

كما أتضرع إلى الله تعالى أن يعيد أمثال هذه المناسبة المباركة على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات وعلى العالم أجمع بالأمن والسلام والازدهار.

وكل عام وسموكم بخير مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد” هذا وقد بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برسالة شكر جوابية إلى أخيه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله أعرب فيها سموه حفظه الله عن بالغ شكره على ما عبر عنه سموه من فيض المشاعر الأخوية الطيبة ومن صادق الدعاء بمناسبة عيد الأضحى المبارك سائلا سموه المولى تعالى أن يحفظ الوطن الغالي ويديم عليه نعمة الأمن والأمان والرخاء ويسدد خطى الجميع لخدمته ورفعة شأنه وأن يبارك بكافة جهود أبناء الوطن للارتقاء بمساره الحضاري الطموح عبر تحقيق المزيد مما ينشده من تقدم ورقي وازدهار ويمتع سموه بموفور الصحة وتمام العافية.