من الاستقبال

مدير جامعة الكويت يستقبل أعضاء هيئة التدريس الجدد

8 يوليو، 2022
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هنأ مدير جامعة الكويت أ.د. يوسف محمد الرومي أعضاء هيئة التدريس الجدد بمناسبة انضمامهم لأسرة جامعة الكويت، متمنياً لهم النجاح والتوفيق في كل ما من شأنه خدمة الطلبة والمجتمع ، مثمناً دور أعضاء الهيئة الأكاديمية في تطوير مخرجات الجامعة من طلبة متميزين وأبحاث تضيف لهذا المجتمع وتسهم في رفع سمعة الجامعة بحثياً وأكاديمياً.

وأكد أ.د. الرومي على أن مهنة عضو هيئة التدريس مهنة شريفة ومؤثرة ولها العديد من المسئوليات، مشيراً إلى أهمية خلق بيئة تنافسية شريفة بين أعضاء الهيئة الأكاديمية، ومشيداً بمخرجات جامعة الكويت التي خرجت العديد من المستشارين والقياديين الذين تبوءوا العديد من المناصب في الدولة.

من الاستقبال

كما أكد على أهمية مشاركة جامعة الكويت في الأنشطة والفعاليات المجتمعية من خلال التعاون مع جمعيات النفع العام واتحاد الطلبة وجمعية أعضاء هيئة التدريس، مبيناً أن هذا يسهم في رفع سمعة الجامعة.

وختم اللقاء بتمنياته لهم بالتوفيق، مؤكداً على سياسة الباب المفتوح لمقترحات أعضاء هيئة التدريس لما فيه رفعة المؤسسة.

المصدر
بيان صحفي
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8 يوليو، 2022
0 5 دقيقة واحدة

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