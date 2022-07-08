وزارة الخارجية الكويتية

دولة الكويت تدين وتستنكر حادث إطلاق النار على رئيس وزراء اليابان السابق وتستذكر مواقف الفقيد ودوره بتوطيد العلاقات الثنائية

8 يوليو، 2022
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أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار دولة الكويت لحادث إطلاق النار الجبان الذي استهدف رئيس وزراء اليابان السابق شيزو آبي ظهر اليوم الجمعة والذي أدى إلى وفاته.

وشددت الوزارة في بيان لها على موقف دولة الكويت المبدئي والثابت المناهض للعنف مستذكرة بالتقدير مواقف آبي وإسهاماته على المستويين الإقليمي والدولي إضافة إلى دوره في توطيد علاقات الصداقة بين دولة الكويت واليابان.

وتقدمت دولة الكويت بخالص التعازي وصادق المواساة إلى اليابان الصديقة إمبراطورا وحكومة وشعبا وإلى أسرة الفقيد.

المصدر
كونا
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8 يوليو، 2022
0 23 أقل من دقيقة

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