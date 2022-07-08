وزيرة الخارجية الألمانية تقول إن روسيا “غير مهتمة” بالحوار مع مجموعة العشرين

وزيرة الخارجية الألمانية تقول إن روسيا “غير مهتمة” بالحوار مع مجموعة العشرين

انتقدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك موسكو معتبرة أنها تعارض الحوار مع شركاء دوليين بعد أن قال دبلوماسيون إن نظيرها الروسي سيرغي لافروف غادر القاعة أثناء إلقائها كلمة خلال اجتماع لمجموعة العشرين الجمعة.

واقلت بيربوك للتلفزيون الألماني من مكان انعقاد الاجتماع في بالي إن لافروف “غادر الجلسة الأولى من منتصفها” وتغيب عن جلسة ثانية “ما يظهر بشكل أوضح أنه غير مهتم بالتعاون الدولي أو الحوار مع الشركاء الآخرين في مجموعة ال19”.