سمو ولي العهد يجري اتصالا هاتفيا بأمير قطر للتهنئة بعيد الأضحى المبارك

أجرى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله اتصالا هاتفيا بأخيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة.

عبر فيه سموه حفظه الله عن أطيب التهاني والتبريكات بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك سائلا المولى العلي القدير أن ينعم على سموه بموفور الصحة والعافية وعلى دولة قطر الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا بمزيد من التقدم والازدهار والرخاء وعلى الأمتين العربية والإسلامية قاطبة بالمزيد من الخير واليمن والبركات.

وقد أعرب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة عن بالغ الشكر والتقدير لسمو ولي العهد على تهانيه الصادقة وأمنياته الطيبة داعيا الله جل وعلا أن يجعل دولة الكويت الشقيقة تحت ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظهما الله ورعاهما بلد نماء ورخاء وأن يعيده على الأمتين العربية والإسلامية باليمن والبركات.