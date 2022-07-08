صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

سمو أمير البلاد يتلقى اتصالا هاتفيا من أمير قطر للتهنئة بعيد الأضحى المبارك

8 يوليو، 2022
0 17 دقيقة واحدة

تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ظهر اليوم اتصالا هاتفيا من أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة أعرب خلاله عن خالص تهانيه وصادق تمنياته لسموه رعاه الله بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك سائلا المولى تعالى أن يعيده على البلدين والشعبين الشقيقين والأمة العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات وأن يديم على سموه موفور الصحة والعافية ويحقق لدولة الكويت كل التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسموه حفظه الله.

وقد أعرب حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله عن بالغ شكره لسموه على هذه البادرة الكريمة وهذا التواصل الأخوي المجسد لأواصر العلاقات التاريخية والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين مبادلا سموه التهاني بهذه المناسبة الفضيلة ومتمنيا لسموه موفور الصحة والعافية ولدولة قطر الشقيقة وشعبها الكريم كل التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسموه.

المصدر
كونا
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8 يوليو، 2022
0 17 دقيقة واحدة

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