الأرصاد الجوية: طقس شديد الحرارة نهارا وحار إلى مائل للحرارة ليلا في عطلة عيد الأضحى المبارك

الأرصاد الجوية: طقس شديد الحرارة نهارا وحار إلى مائل للحرارة ليلا في عطلة عيد الأضحى المبارك

قالت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية اليوم الجمعة إن طقس البلاد في عطلة عيد الأضحى المبارك يكون شديد الحرارة نهارا حارا إلى مائل للحرارة ليلا.

وأضاف مراقب التنبؤات الجوية بالإدارة عبدالعزيز القراوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أنه تظهر بعض السحب المتفرقة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة تتراوح ما بين 47 و48 درجة مئوية ودرجات الحرارة الصغرى المتوقعة تتراوح ما بين 35 و37 درجة مئوية.

ولفت القراوي إلى تأثرالبلاد بكتلة هوائية جافة وحارة مصحوبة برياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام تنشط أحيانا خلال ساعات النهار تتراوح سرعتها بين 12 و45 كيلو مترا في الساعة مثيرة للغبار خصوصا على المناطق المكشوفة.

ودعا الجميع إلى متابعة النشرة الجوية من خلال موقع الإدارة www.met.gov.kw والتطبيق الرسمي للادارة على الهواتف الذكية Kuwait Met خصوصا أثناء التقلبات الجوية للتعرف على آخر تطورات الطقس والاطلاع على التحذيرات الجوية في حال إصدارها.