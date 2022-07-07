نائب وزير الخارجية يلتقي وزير الدولة بوزارة الخارجية الالمانية في برلين

التقى نائب وزير الخارجية السفير مجدي الظفيري بوزير الدولة في وزارة الخارجية الألمانية توبياس ليندنر في برلين اليوم الخميس اذ تم خلال اللقاء استعراض عدد من أوجه علاقات الصداقة المتميزة بين البلدين إضافة إلى تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والتنسيق والتشاور لمواجهة تحدياتها.

يذكر ان هذا اللقاء يأتي في إطار الحوار الاستراتيجي الذي انطلق مؤخرا بين البلدين والذي تم الاتفاق من خلاله على استمرار التواصل والتشاور لتنسيق المواقف حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.