عمادة القبول والتسجيل بجامعة الكويت تعلن عن فترة تقديم طلبات الالتحاق بجامعة الكويت للفصل الدراسي الأول 2022/2023

أعلن القائم بأعمال عميد القبول والتسجيل بجامعة الكويت الدكتور مشعل هشام الغربللي في تصريح صحفي بأن عملية تقديم طلبات الالتحاق بالجامعة ستبدأ إلكترونيًا للطلبة الكويتيين وأبناء الكويتيات ومواطني دول مجلس التعاون والطلبة المقيمين بصورة غير قانونية وليسوا من أبناء الكويتيات المستوفين لشروط القبول من خريجي النظام الموحد والمعهـــد الديني والثانوية الأمريكية وخريجي المــــدارس الإنجليزية والمتوقع تخرجهم منها (لطلبة مدارس الكويت فقط)، اعتبارا من يوم الأحد 17 يوليو وتستمر حتى يوم الأربعاء27 يوليو 2022، أما الطلبة الكويتيون وأبناء الكويتيات الحاصلون على الشهادة الثانوية من خارج الكويت، وكذلك بقية فئات الطلبة غير الكويتيين المسموح لهم بالتقدم إلى الجامعة، سيقومون بتقديم طلبات الالتحاق في صالة القبول والتسجيل بالشويخ وذلك حسب التواريخ المعلنة في الخطة الزمنية لتقديم طلبات الالتحاق.

ويتم تقديم طلبات الالتحاق باستخدام شبكة الإنترنت من خلال نظام القبول الإلكتروني على العنوان التالي : http://portal.ku.edu.kw/admission .

وستعلن نتائج القبول في الجامعة خلال أيام من انتهاء فترة تقديم طلب الالتحاق.علمًا أن فترة اعتماد القبول المعلنة بالخطة الزمنية للطلبة الكويتيين وأبناء الكويتيات لا تشمل الطلبة خريجي النظام الموحد والمعهد الديني ، حيث سيتم قبولهم وتسجيلهم إلكترونيا دون الحاجة لمراجعة صالة القبول والتسجيل.

توزيع المقبولين على الفصلين الأول والثاني

وأوضح د. الغربللي أنه لم يتم أي تغيير على الحدود الدنيا لتقديم طلبات الالتحاق بجامعة الكويت للطلبة الكويتيين وأبناء الكويتيات وهي 70% أو 2.50 نقطة للقسم العلمي، و78% أو 2.90 نقطة للقسم الأدبي. على ألا يقل الحد الأدنى للمقبولين منهم للفصـل الأول عن 75% للقسم العلمي و80% للقسم الأدبي، والبقية سيتم تأجيل قبولهم للفصل الدراسي الثاني مع تحديد التخصصات المقبولين فيها.

وعليه فإن الذين يرغبون في التقدم إلى الجامعة يجب عليهم أن يكونوا مستوفين لهذه النسب الدنيا وكافة شروط القبول الأخرى المعلنة على صفحة عمادة القبول والتسجيل على شبكة الإنترنت. ولن يقبل أي طلب التحاق إلا من الطلبة الحاصلين على النسب المذكورة كحد أدنى.

معيار القبول في كل تخصصات الجامعة

كما أوضح أن القبول في جميع تخصصات الجامعة يتم وفقًا للمعدل المكافئ عدا تخصصات كلية العلوم وكلية الحقوق، وأن المعدل المكافئ يحسب وفقًا لأوزان محددة تختلف من كلية لأخرى في ضوء نتيجة الطالب في الشهادة الثانوية ونتائج اختبارات القدرات الأكاديمية.

عدم استكمال الرغبات في طلب الالتحاق

وأكد أنه على الطالب تقديم طلب الالتحاق بالجامعة خلال الفترة المحددة لتقديم الطلبات وترتيب التخصصات الجامعية المدونة في طلب الالتحاق المستوفي للنسب الدنيا للتقدم إليها وذلك طبقا لأفضليتها لديه، وللطالب حرية اختيار عدد الرغبات و ينصح باختيار أكبر عدد من الرغبات، ولن يسمح بأي تعديل على التخصصات المحددة في طلب الالتحاق بعد انتهاء الفترة المحددة للتقديم.

الطلبة ذوو الاحتياجات الخاصة

كما أشار إلى أن هناك نسبًا دنيا محددة للطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة من الكويتيين وأبناء الكويتيات المستوفين للشروط المنصوص عليها في دليل القواعد الأساسية للقبول والتحويل للعام الجامعى 2022/2023. وهى 72% للقسم الأدبى و 65% للقسم العلمي، على أن يقدم الطالب ضمن أوراقه شهادة إثبات إعاقة سارية المفعول من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة وتقارير طبية. وهؤلاء الطلبة عليهم مراجعة صالة القبول والتسجيل في مواعيد العمل الرسمية لتقديم طلبات التحاقهم بالجامعة للفصل الأول القادم.

طلبة الثانوية الإنجليزية المتوقع تخرجهم للفصل الدراسي الصيفي

وأفاد بأنه على طلبة مدارس الثانوية الإنجليزية المتوقع تخرجهم للفصل الصيفي تقديم طلبات الالتحاق بالجامعة إلكترونيا خلال المواعيد المحددة، ومن ثم تقديم نتائجهم النهائية خلال يومي عمل من تاريخ إعلان نتائجهم حتى يمكن تحديد تخصصاتهم بالجامعة واستكمال إجراءات تسجيلهم. مؤكدًا أن فرصة هؤلاء الطلبة في القبول بالجامعة متساوية مع زملائهم الذين تقدموا بطلبات التحاق خلال فترة التقديم. على أن يتم قبولهم وفقا للحدود الدنيا المعلنة للكليات والتخصصات.

أما بخصوص دراسة الطلبة الأجانب على نفقتهم الخاصة فقد أوضح الغربللي أن مجلس الجامعة قد وافق في اجتماعه الأخير على اللائحة الخاصة بدراسة الطلبة الأجانب على نفقتهم الخاصة وفقا للضوابط والشروط التي يضعها مجلس الجامعة على أن يتم العمل بالقرار بعد الانتهاء من تجهيز البنية التحتية اللازمة لتنفيذه, متوقعا أن يتم البدء بتطبيقه من العام الجامعي 2023/2024

المحولون من خارج الجامعة والمنح الثقافية

وأوضح أن هناك فترة خصصت للطلبة المحولين من جامعات أخرى وكليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وخريجي أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية ومنتسبي الجيش الكويتي والحرس الوطني والمنح الثقافية إلى جامعة الكويت اعتبارًا من يوم الأحد 17 يوليو وتستمر حتى يوم الخميس 1 سبتمبر 2022.

مؤكدا أن كافة الإرشادات الخاصة بالقبول والدراسة في الجامعة والمستندات المطلوبة معلنة على موقع عمادة القبول والتسجيل وموقع جامعة الكويت.

وختم د. الغربللي تصريحه بدعوة جميع المتقدمين للجامعة إلى الاطلاع على التعليمات والإرشادات التي توفرها الجامعة على شبكة الإنترنت، مع ضرورة الالتزام التام بالمواعيد المحددة لتقديم طلبات الالتحاق.

متقدماً بأطيب التهاني إلى الطلبة وذويهم بمناسبة اجتيازهم المرحلة الثانوية والتحاقهم بالدراسة الجامعية متمنيًا للجميع التوفيق والنجاح.