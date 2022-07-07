بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 11.5 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 11.5 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الخميس على ارتفاع مؤشر السوق العام 5ر11 نقطة ليبلغ مستوى 12ر7395 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 16ر0 في المئة.

وتم تداول 19ر141 مليون سهم عبر 10353 صفقة نقدية بقيمة 18ر49 مليون دينار (نحو 2ر162 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 44ر36 نقطة ليبلغ مستوى 23ر5677 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 65ر0 في المئة عبر تداول 3ر46 مليون سهم من خلال 2791 صفقة نقدية بقيمة 5ر5 مليون دينار (نحو 15ر18 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 7ر1 نقطة ليبلغ مستوى 48ر8225 بنسبة ارتفاع بلغت 02ر0 في المئة عبر تداول 8ر94 مليون سهم في 7562 صفقة بقيمة 5ر43 مليون دينار (نحو 5ر143 مليون دولار).

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) نحو 04ر40 نقطة ليبلغ مستوى 72ر5894 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 68ر0 في المئة عبر تداول 39 مليون سهم من خلال 2134 صفقة نقدية بقيمة 1ر5 مليون دينار (نحو 8ر16 مليون دولار).

وكانت شركات (عربي قابضة) و(نابيسكو) و(سنام) و(ورقية) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(أهلي متحد) و(وطني) و(أجيليتي) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (مراكز) و(تحصيلات) و(بيت الطاقة) و(مينا) الأكثر انخفاضا.