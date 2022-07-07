البلدية: رفع 103 سيارات مهملة وقوارب منذ انطلاق الحملة ونفل 528 م3 من المخلفات

أعلنت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن قيام إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة العاصمة تنفيذ جولة ميدانية بمنطقة الشويخ في إطار حملة ((شارك_ بنظافتها)) التي انطلقت منذ الأول من شهر يوليو الجاري وتستهدف التصدي لجميع المظاهر السلبية ورفع مستوى النظافة والإرتقاء بها من خلال رفع كل ما يعمل على تشويه المنظر العام بالشواطئ والمتنزهات البحرية والمسطحات الخضراء إو إعاقة وإشغال الطريق في الشوارع والميادين على مستوى جميع المحافظات.

من حملة البلدية

وفي هذا السياق قال مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة العاصمة مشعل العازمي بإن الجولة التي تم تنفيذها مساء أمس وترأسها وأشرف عليها مراقب النظافة العامة صلاح الفرحان قد أسفرت رفع 17 سيارة مهملة وتنظيف شاطئ الشويخ ونقل 114 م3 من المخلفات.

ومن جانب آخر كشفت إدارة العلاقات العامة النقاب عن رفع 103 سيارات مهملة وقوارب منذ انطلاق حملة ((شارك_ بنظافتها)) في جميع المحافظات فضلا عن نقل 528 م3 من المخلفات، لافتة إلى الاهتمام البالغ الذي توليه البلدية لرفع مستوى النظافة بكافة المناطق بجميع المحافظات.

من حملة البلدية