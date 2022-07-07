وزارة الداخلية تضيف 3 خدمات جديدة إلى تطبيق سهل

أعلن الناطق الرسمي باسم التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الالكترونية (سهل) يوسف كاظم عن إطلاق وزارة الداخلية لخدمات الكترونية جديدة تخص رخص قيادة السيارات ابرزها خدمات تجديد وإصدار بدل فاقد وإصدار بدل تالف للرخصة عبر تطبيق (سهل).

وأوضح كاظم أن هذه الخدمات الجديدة التي طرحتها وزارة الداخلية سوف تتيح لمستخدمي التطبيق الحكومي القيام بـ3 اجراءات تتمثل في (تجديد الرخصة) أو (طلب استخراج بدل رخصة تالفة) أو (استخراج بدل رخصة مفقودة) من خلال خدمة (تقديم طلب جديد)، كما يمكن الآن (متابعة واستكمال الطلب) أو (إلغاء طلب) أو (الاستعلام عن حالة طلب قائم) أو (تحديد مواقع أجهزة استلام رخص القيادة).