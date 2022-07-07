وزارة الداخلية

وزارة الداخلية: الإفراج عن أعضاء قوة الشرطة الموقوفين انضباطيا بمناسبة عيد الأضحى المبارك

7 يوليو، 2022
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أصدر وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس قرارا بالإفراج عن جميع أعضاء قوة الشرطة الموقوفين انضباطيا “بالتوقيف الانضباطي اعتبارا من اليوم السابق ليوم وقفة عرفات” بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك.

وقالت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني بالوزارة في بيان صحفي اليوم الخميس ان قرار الافراج يأتي بناء على توجيهات من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح.

المصدر
كونا
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7 يوليو، 2022
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