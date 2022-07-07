وزير الداخلية الفريق أول م. الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح

وزير الداخلية يشكل لجنة لكشف التلاعب في القيود الانتخابية ونقل أصوات الناخبين

7 يوليو، 2022
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ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق أول م. الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، أصدر قراراً وزارياً رقم (698) لسنـة 2022، بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول وقائع التلاعب بالقيود الانتخابية ونقل أصوات الناخبين.

وأضافت أن اللجنة مكونة من عدة جهات حكومية وجهات اخرى فاعلة في المجتمع المدني لضمان الحيادية في تقصي الحقائق، وكشف عمليات التلاعب التي تؤثر على نزاهة العملية الانتخابية.

وتدعو الإدارة الإخوة المواطنين إلى التعاون مع أعضاء اللجنة والدخول على الرابط الخاص بالهيئة العامة للمعلومات المدنية: (https://services.paci.gov.kw/residents?lang=ar)، لمعرفة هل هناك أسماء مجهولة على مقار سكنهم، وفي حالة التأكد من وجود أسماء مجهولة ارسال البيانات على رقم واتساب الخاص باللجنة ( 66032698 ) وتقديم إخطار ما يثبت ذلك، مع ضمان السرية التامة عملا بقانون حق الاطلاع على المعلومات ليتسنى لها القيام بمهامها على أكمل وجه.

المصدر
وزارة الداخلية
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7 يوليو، 2022
0 5 دقيقة واحدة

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