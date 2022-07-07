الأرصاد الجوية: طقس شديد الحرارة ورياح شمالية غربية متقلبة خفيفة إلى معتدلة السرعة في عطلة عيد الأضحى

توقع مراقب التنبؤات الجوية بإدارة الأرصاد الجوية الكويتية عبدالعزيز القراوي ان يكون الطقس خلال عطلة عيد الاضحى المبارك ونهار اليوم الخميس شديد الحرارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 12 و35 كيلومترا في الساعة مع ظهور بعض السحب العالية.

وقال القراوي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان درجات الحرارة العظمى المتوقعة لليوم تتراوح ما بين 46 و48 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 1 و4 أقدام.

وأضاف ان الطقس ليلا حار إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 08 و30 كيلومترا في الساعة مع ظهور بعض السحب العالية ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة تتراوح ما بين 30 و 32 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 1 و3 أقدام.

وعن الطقس نهار يوم الجمعة توقع أن يكون شديد الحرارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 10 و35 كيلومترا في الساعة مع ظهور بعض السحب العالية ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 47 و49 درجة مئوية أما البحر فيكون خفيف إلى معتدل وارتفاعه ما بين 1 و3 أقدام.

وبين أن الطقس ليلا يكون حارا إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 80 و32 كيلومترا في الساعة على أن تكون درجة الحرارة الصغرى المتوقعة 33 و35 درجة مئوية فيما حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 1 و3 أقدام.

وذكر ان طقس نهار يوم السبت شديد الحرارة والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة ما بين 20 و55 كيلومترا في الساعة وتكون مثيرة للغبار خصوصا على المناطق المكشوفة.

ولفت إلى ان درجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 48 و50 درجة مئوية وحالة البحر معتدل إلى عالي الموج وارتفاعه ما بين 3 و6 أقدام.

وأضاف أن الطقس ليلا سيكون حارا إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات على المناطق الساحلية ما بين 15 و42 كيلومترا في الساعة على أن تكون درجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 34 و36 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا وارتفاعه ما بين 2 و6 أقدام.