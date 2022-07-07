“زين” استضافت قوة الإطفاء العام بمقرها الرئيسي

استضافت زين المُزوّد الرائد للخدمات الرقمية في الكويت مجموعة من مسؤولي قوة الإطفاء العام في مقرها الرئيسي بالشويخ، وذلك لإلقاء ندوة توعوية لموظّفي الشركة حول أولويات السلامة في موسم الصيف.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أن هذه الخطوة أتت تحت مظلّة استراتيجيتها الداخلية التي تعنى بمختلف النواحي الوظيفية والحياتية لموظّفيها، حيث تحرص على إثراء التواصل معهم داخل وخارج إطار العمل في مختلف الجوانب، وفي مقدّمتها المبادرات التي تعنى بالأمن والسلامة، فالشركة ترى موظفيها العامل الأساسي في نجاحها، وهي تعتبر الجهود التي يبذلونها العامل الرئيسي في تمتعها بموقع الريادة في قطاع الاتصالات الكويتي.

وتناولت الندوة التوعوية مجموعة من أهم الأسس والمعايير المُعتمدة من قبل قوة الإطفاء العام لضمان أمن وسلامة المنازل ومقار العمل، مع التعريف بالحرائق بأنواعها وكيفية مكافحة كُلٍ منها، والتأكيد على أهمية تركيب كاشفات الدخان وكيفية التعامل مع حالات تسرب الغاز، هذا بالإضافة إلى تدريب عملي شارك فيه الموظفين لطريقة استخدام مطفأة الحريق بالشكل الصحيح وكيفية التصرف عند حدوث الحرائق وحالات الطوارئ الأخرى.

وتحرص زين على تجديد تعاونها مع مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية بشكل مستمر لتطبيق السياسات والإجراءات التي تضمن صحّة وسلامة موظّفيها في جميع الحالات، بالإضافة إلى استضافة ممثلي الوزارات المُختلفة كالداخلية والصحة وقوة الإطفاء العام لعقد الندوات التوعوية والمشاركة في الحملات الصحيّة كحملات التطعيم والتبرع بالدم وغيرها.

كما توفّر زين اللوحات الإرشادية في جميع مداخل ومخارج الشركة، مع التأكد من جهوزية أجهزة السلامة كأنظمة الإنذار والسمّاعات الداخلية وخراطيم المياه وأجهزة كشف الدخان، إلى جانب تحديد نقاط التجمّع وممرات الطوارئ وإجراء عمليات الإخلاء الوهمية بشكل دوري، وتدريب الموظفين على الإسعافات الأولية وغيرها من الخطوات الأساسية التي تتخذها لضمان سلامة جميع العاملين.

وأجرت زين مؤخراً إخلاءً وهمياً لمبانيها الرئيسية في الشويخ بالتعاون مع الإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية، وبمشاركة جميع موظّفيها العاملين في مبانيها الرئيسية الثلاث، حيث أقيمت عملية الإخلاء تحت إشراف مسؤولي الإدارة العامة للدفاع المدني، والذين قاموا بمُتابعة خطّة الإخلاء والتحقق من التزامها بكافة الشروط والأنظمة الرسمية الموضوعة من قبل الجهات الرسمية لضمان سلامة جميع العاملين بالشركة في حالات الطوارئ.

وأتت هذه الخطوة في إطار استراتيجية زين لإدارة مخاطر الشركة، والتي تحرص من خلالها على تطبيق واعتماد كافة المتطلبات التي وضعتها الإدارة العامة للدفاع المدني، والتي تتضمن تعيين مُرشدين من موظّفيها في كل دور من أدوار مبانيها الثلاث للإشراف على عمليات الإخلاء أثناء حالات الطوارئ.