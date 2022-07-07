سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى حاكم عام جزر سليمان بمناسبة العيد الوطني لبلاده

سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى حاكم عام جزر سليمان بمناسبة العيد الوطني لبلاده

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة السير ديفيد فوناغي حاكم عام جزر سليمان الصديقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا سموه رعاه الله لفخامته موفور الصحة والعافية ولجزر سليمان وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.

بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة السير ديفيد فوناغي حاكم عام جزر سليمان الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده راجيا لفخامته وافر الصحة والعافية.

كما سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية مماثلة.