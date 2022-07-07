وزير الدفاع الشيخ طلال خـالـد الأحـمـد الـصـبـاح ورئيس الأركـان الـعـامـة للجيش الفريق الركن خالد صالح الصباح

الإفراج عن العسكريين الموقوفين والمحجوزين انضباطياً بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك

7 يوليو، 2022
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بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك وبناءً على توجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ طلال خـالـد الأحـمـد الـصـبـاح ، أصـدر رئيس الأركـان الـعـامـة للجيش الفريق الركن خالد صالح الصباح أمراً بهذه المناسبة بالإفراج عن العسكريين الموقوفين والمحجوزين انضباطياً .

تأتي هذه اللفتة الكريمة المعنوية إيماناً منه بمشاركة أبنائه العسكريين أهاليهم فرحة عيد الأضحى المبارك.

وبهذه المناسبة هنأ نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع أبنائه العسكريين متمنياً من الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبات السعيدة على الجميع بالخير واليمن والبركات ، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والـعـزة والـرفـعـة فـي ظـل قيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظهم الله ورعاهم.

المصدر
كونا
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7 يوليو، 2022
0 63 أقل من دقيقة

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