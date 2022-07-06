وزير الإعلام: الشعب المصري سجل أعلى درجات البطولة حفاظا على وطنه ووحدة أراضيه

وزير الإعلام: الشعب المصري سجل أعلى درجات البطولة حفاظا على وطنه ووحدة أراضيه

قال وزير الاعلام والثقافة الدكتور حمد روح الدين اليوم الأربعاء ان التاريخ السياسي المصري مليء بالأحداث التي سجل فيها الشعب المصري أعلى درجات البطولة حفاظا على وطنه واستقراره ووحدة أراضيه.

وأضاف الدكتور روح الدين في تصريح صحفي خلال مشاركته في حفل أقامته السفارة المصرية لدى دولة الكويت بمناسبة الذكرى ال70 لثورة (23 يوليو) ان هذه الذكرى خالدة في نفوس المصريين والشعوب العربية.

ووصف (ثورة 23 يوليو) بأنها “مصدر فخر لما شهدته من قصص لكفاح الشعب المصري من أجل نيل الحرية والحفاظ على الوطن واستقراره”.

ولفت إلى وجود الكثير من الشراكات الاستراتيجية لوزارة الإعلام مع دول المنطقة منها الخليجية والعربية ومصر على وجه الخصوص “ونحن نفتخر بهذا الأمر”.

وأعرب عن الفخر والاعتزاز بمشاركته في الاحتفالية متقدما بالتهنئة للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والشعب المصري لما قدمه ويقدمه من تضحيات مستمرة أدت إلى ديمومة الدولة وتطورها وتقدمها.

كما عبر عن الشكر للسفير المصري أسامة شلتوت على الدور “الكبير” الذي يقوم به وعلى جهوده في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

ومن جانبه ثمن السفير شلتوت في تصريح مماثل دعم دولة الكويت المستمر لبلاده على المستويين الاقتصادي والسياسي منذ (ثورة 23 يوليو) التي نحتفل بها اليوم معربا عن الشكر لحكومة الكويت وشعبها على دعمهم المستمر لبلاده ورعاية الجالية المصرية.