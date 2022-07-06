دولة الكويت تستنكر الهجوم الإرهابي الذي استهدف قافلة للأمم المتحدة في مالي وأدى لاستشهاد وإصابة عدد من الجنود المصريين

دولة الكويت تستنكر الهجوم الإرهابي الذي استهدف قافلة للأمم المتحدة في مالي وأدى لاستشهاد وإصابة عدد من الجنود المصريين

أعربت وزارة الخارجية اليوم الأربعاء عن إدانة واستنكار دولة الكويت للهجوم الإرهابي الذي استهدف قافلة لوجستية تابعة لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية مالي والذي أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من الجنود المصريين.

وأكدت الوزارة على تضامن دولة الكويت مع الأشقاء في جمهورية مصر العربية وتقديرها للدور الذي تقوم به القوات المسلحة المصرية ضمن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وإسهاماتها في حفظ الأمن والسلم الدوليين.

وتقدمت الوزارة بتعازي دولة الكويت الخالصة إلى ‏جمهورية مصر العربية الشقيقة ‏قيادة وحكومة وشعبا وإلى أسر الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.