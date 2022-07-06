النفط ينخفض ​​إلى ما دون 100 دولار لأول مرة منذ أواخر أبريل

النفط ينخفض ​​إلى ما دون 100 دولار لأول مرة منذ أواخر أبريل

تراجعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، وسط سيادة المخاوف من تأثر الطلب على الوقود في الفترة المقبلة نتيجة الركود الاقتصادي العالمي المتوقع.

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت إلى ما دون 100 دولار، للمرة الأولى منذ 25 أبريل، حيث غذت مخاوف الركود عمليات بيع واسعة النطاق.

يأتي الهبوط بعد أن شهدت العقود الآجلة لخام برنت ثالث أكبر انخفاض يومي مقوماً بالدولار، يوم الثلاثاء.

انخفض غرب تكساس الوسيط بنحو 1.9% ليتداول حول 98 دولاراً للبرميل.

في وقت سابق، رجح إد مورس من “سيتي غروب” أن تشهد توقعات الطلب على النفط مزيداً من المراجعات الهبوطية، وسط ارتفاع أسعار الوقود.

توقع “سيتي غروب” في تقرير خلال الأسبوع الحالي أن ينخفض سعر برميل النفط الخام ​​إلى 65 دولاراً هذا العام في حال حدوث ركود، وهو ما يتناقض تماماً مع السيناريو الذي رسمه “جيه بي مورغان” عند 380 دولاراً للبرميل.

ومما يضيف إلى مخاوف الركود، أطلاق شنغهاي اختبارات فيروس كورونا جماعية في تسع مناطق، بعد اكتشاف حالات إصابة خلال الأيام القليلة الماضي، ما يدعو إلى التشكيك في تعافي الطلب في واحدة من أكبر الدول المستهلكة للنفط في العالم. تثير الاختبارات الإضافية مخاوف متزايدة من إمكانية تنفيذ المزيد من عمليات الإغلاق، حيث أبلغت المدينة عن العديد من الإصابات يومي الأحد والاثنين.