“عبدالله السالم الثقافي”: فعاليات ترفيهية وتعليمية مميزة في عيد الأضحى المبارك

أعلن مركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي عن اطلاق مجموعة فعاليات وعروض وانشطة مسلية ومفيدة لجميع الأعمار في متاحف المركز طوال فترة عطلة عيد الأضحى المبارك اعتبارا يوم السبت المقبل.

وقال المركز في بيان اليوم الأربعاء إن الفعاليات تتضمن عرض “الروبوتات العاطفية” التي تتفاعل بشكل مسل مع الحضور في متحف العلوم والتكنولوجيا و”لون وردتك” المميزة و”تعرف على المكعبات الروبوتية” و”علوم صناعة السلايم” حيث يتعلم الأطفال صناعة “السلايم” من مواد امنة.

وفي أنشطة متحف العلوم العربية الاسلامية أفاد البيان أن الأطفال سيقومون بصناعة عطرهم الخاص باستخدام الورود والزيوت والعناصر المناسبة اضافة الى انشطة تفاعلية وبرامج تعليمية ترفيهية تزيد من ثروتهم العلمية في جميع المجالات.

وأشار إلى أن متحف التاريخ الطبيعي سيقدم أنشطة متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الناشئة منها أنشطة حول أسماك القرش وشوكيات الجلد حيث يحصد المشاركون معلومات جديدة باسلوب شيق مع أنشطة تفاعلية تستخدم فيها الألوان والأدوات المسلية والملصقات.

وفي متحف الفضاء أوضح البيان أن الزوار سيستمتعون بمشاهدة العروض الجديدة لعدة أفلام في القبة السماوية الى جانب ورشة عمل بعنوان “الفلكي الصغير.. رحلة داخل المجرات” إضافة لفعالية “البحث عن الكنز” المحببة للصغار والكبار والتي ستقام في جميع متاحف المركز مع مزيد من الورش والأنشطة المختلفة.