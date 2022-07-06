“البترول الكويتية”: تصدير شحنة “ديزل منخفض الكبريت” من الكويت إلى القارة الأوروبية

“البترول الكويتية”: تصدير شحنة “ديزل منخفض الكبريت” من الكويت إلى القارة الأوروبية

أعلن نائب العضو المنتدب لمبيعات التسويق العالمي في مؤسسة البترول الكويتية الشيخ خالد أحمد الصباح اليوم الأربعاء تصدير أول شحنة من مادة الديزل منخفض الكبريت (ULSD 10ppm) إلى نابولي بإيطاليا.

وقال الشيخ خالد الصباح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إن هذه الخطوة تأتي بعد جهود حثيثة من جانب قطاع التسويق العالمي في مؤسسة البترول الكويتية لمواكبة المتغيرات في مواصفات المنتجات البترولية في مختلف الأسواق العالمية بما يتوافق مع المستجدات العالمية وأولويات العمل البيئي المستدام.

وأضاف ان تصدير هذه الشحنة من الديزل منخفض الكبريت تأتي بالتزامن مع تشغيل وحدات الإنتاج المختلفة في مشروع الوقود البيئي في شركة البترول الوطنية الكويتية (KNPC) واصفا اياه “بالمشروع العملاق”.

وذكر ان (الوقود البيئي) يهدف إلى زيادة القيمة المضافة للثروة الكويتية ورفع القدرات التحويلية بتوفير منتج عالي الجودة بالإضافة إلى توليد هوامش ربح أوسع للمصافي الكويتية.

وافاد ان مشروع الوقود البيئي يعمل أيضا على إنتاج مواد نظيفة صديقة للبيئة بما يرفع من قدرات القطاع التنافسية ويسمح بدخول أسواق جديدة ويلبي المتطلبات العالمية.

وشدد على ان قطاع التسويق العالمي يتطلع بالمستقبل لزيادة حصته التسويقية بالسوق الأوروبية مؤكدا أن السوق الأوروبي يعتبر من الأسواق الاستراتيجية لمؤسسة البترول الكويتية وتعتبر دولة الكويت من أكبر المزودين لمنتج الديزل.