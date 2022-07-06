“الخطوط الجوية الكويتية” توقع اتفاقية الرمز المشترك مع “الخطوط السريلانكية”

وقعت شركة الخطوط الجوية الكويتية اتفاقية الرمز المشترك مع الخطوط الجوية السريلانكية على خط (كويت – كولومبو) لتعزيز العلاقة التجارية القائمة بين الجانبين الممتدة لأكثر من أربعة عقود.

وقال الرئيس التنفيذي ل(الكويتية) معن رزوقي في بيان صحفي اليوم الأربعاء إن الشركة ستسير ثلاث رحلات أسبوعيا على متن خطوطها في أكتوبر المقبل في حين تسير الخطوط السريلانكية حاليا رحلة واحدة يوميا على هذا الخط.

وأضاف ان الاتفاقية تتيح للخطوط الكويتية إدراج رمزها ضمن رحلات (الخطوط السريلانكية) والعكس على خط (كويت – كولومبو).

وذكر أن الاتفاقية تواكب النمو الملحوظ وطلبات السفر إلى الشرق الأوسط وأوروبا عبر الكويت وإلى شبه القارة الهندية والشرق الأقصى عبر كولومبو وفتح المجال لعملاء الخطوط الكويتية ونظيرتها السريلانكية لاختيار باقة متنوعة للسفر لوجهات مختلفة.

وكانت الخطوط الجوية الكويتية اعلنت في السابع من شهر فبراير الماضي إطلاق 17 وجهة جديدة ليصل اجمالي عدد وجهاتها إلى 57 وجهة.