قبرص تفرض استخدام الكمامات مجدداً مع عودة الإصابات بكورونا⁩ للارتفاع

أمرت قبرص اليوم الأربعاء بإعادة فرض استخدام الكمامة لمكافحة «كوفيد 19» بعد أكثر من شهر بقليل من إلغائه، وذلك مع عودة الإصابات للارتفاع مرة أخرى.

وقال وزير الصحة ميشاليس هادجبانتيلا إن شرط وضع الكمامات في الأماكن المغلقة يدخل حيز التنفيذ يوم الجمعة.

وأضاف بعد اجتماع لمجلس الوزراء أن خبراء الصحة أوصوا بالخطوة بعد سلسلة من الإصابات لأشخاص لم يتخذوا الاحتياطات المناسبة.

كانت قبرص قد رفعت شرط وضع الكمامات في معظم المناطق في الأول من يونيو حزيران.

ولم تعد قبرص تعلن عن الإصابات اليومية. وسجلت 10879 حالة إصابة جديدة ب«كوفيد 19» في الأسبوع المنتهي في الأول من يوليو مقارنة مع 7263 حالة في الأسبوع السابق.

وقال هادجبانتيلا إن الوضع تحت السيطرة. وسجلت قبرص 1075 حالة وفاة منذ اكتشاف الفيروس لأول مرة في الجزيرة في مارس 2020.