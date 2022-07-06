“شركة أولاد علي الغانم للسيارات” تعقد أول اجتماعين لجمعيتها العمومية العادية وغير العادية

عقدت شركة أولاد علي الغانم للسيارات، يوم الأربعاء الموافق 6 يوليو 2022، أول اجتماعين لجمعيتها العمومية العادية وغير العادية، بعد اكتمال النصاب القانوني من مجمل المساهمين. ووافق أعضاء الجمعية على كافة البنود المدرجة في جدول الأعمال، والتي من ضمنها بند يجيز للشركة شراء أو بيع أو التعامل بأسهمها (أسهم الخزينة) وذلك وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاته.

وكانت شركة “أولاد علي الغانم” قد نفذت خطوة تاريخية أوائل شهر يونيو الماضي بإدراجها رسمياً في بورصة الكويت في السوق “الأول” تحت رمز التداول “الغانم”، كأول شركة عائلية خليجية تعمل في مجال السيارات يتم إدراجها في سوق الأوراق المالية.

وتسعى الشركة لزيادة حصتها السوقية في الكويت وتعزيز وجودها في سوق السيارات الاقليمي أيضاً، وينصب تركيزها على قطاع السيارات الفاخرة ذات الأسعار المناسبة، وستواصل مساعيها للتوسع في المنطقة وتحديداً في مصر خلال الربع الأخير من العام الحالي، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على حجم مبيعات الشركة. وفي ذات الوقت تستكشف الشركة الفرص المتاحة لتحسين الخدمات التي تقدمها لعملائها وتحقيق قيمة مضافة من خلال حلول جديدة، وتسريع رحلة التحول الرقمي لإثراء تجربة العملاء.

وتستهدف الشركة أيضا لزيادة النمو في قطاع السيارات ذات الأسعار التي في متناول الجميع مثل جيلي وهافال وجريت وول موتورز، حيث تتوقع أن يرتفع الطلب على العلامات التجارية الثلاث في الكويت إلى مستوى الطلب العالمي نتيجة للتحسن المستمر في تكنولوجيا هذه السيارات وإقبال العملاء عليها. وفي ذات الوقت، تتطلع الشركة لزيادة حصتها السوقية من العلامات التجارية الفاخرة لهذه النماذج ذات الأسعار المناسبة. ومن المتوقع أن يقود ذلك التوجه إلى كسب ثقة العملاء المرتقبين في وقت مبكر بما يسهم في زيادة إجمالي الإيرادات إضافة لارتفاع الطلب على خدمات ما بعد البيع وقطع الغيار.

وتأمل الشركة من خلال العمل عن كثب مع شركائها في تعزيز وجودها الإقليمي استناداً إلى نجاحها في التوسع خلال الفترة الأخيرة في مصر بعد توسعها إلى السوق العراقي في الاعوام الماضية، كما تحرص على استكشاف فرص جديدة في القطاعات المساندة لتقديم خدمة شاملة للعملاء. وفي هذا الجانب فإن الشركة تخطط لطرح المزيد من مراكز الخدمة عبر الأقمار الصناعية، ومحلات الخدمة السريعة، وتعزيز تجربة التعامل عبر الإنترنت من خلال البيع بالتجزئة إلكترونياً، وصالات العرض الافتراضية، والخدمات المترابطة. وتماشياً مع تركيزها القوي على التحول الرقمي، سوف تستثمر “أولاد علي الغانم للسيارات” في المشاريع المتعلقة بالتكنولوجيا لتوسيع محفظتها وبنيتها التحتية لتكنولوجيا المعلومات، وتحسين تجربة العملاء بشكل عام.

يذكر أن “أولاد علي الغانم للسيارات” هي الوكيل الرسمي لسيارات “بي إم دبليو” و”لاند روفر” و”رولز رويس” و”مكلارين” و”ميني كوبر” و”جيلي” و”غريت وول موتوز” في الكويت، كما تمتلك وكالات عالمية كبيرة في مجال الزيوت والبطاريات والإطارات، وهي مساهم رئيسي في وكالتي “بي إم دبليو” و”ميني” في العراق ومصر.