الحكم بإعدام قاتل طالبة المنصورة

أصدرت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، حكمًا بإعدام قاتل نيرة أشرف، طالبة جامعة المنصورة، بعد تصديق مفتي الجمهورية على الإعدام، فيما علق والد المجني عليها على الحكم، مؤكدا ثقته في القضاء المصري، ورفض قبول الدية من القاتل أو ممن يمولون جمع تبرعات لسداد الدية عن القاتل.

وقال المستشار بهاء المري رئيس الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات المنصورة، خلال النطق بالحكم على محمد عادل قاتل الطالبة نيرة أشرف، إنه بعد مطالعة أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها من جلسات المحكمة العلانية والسرية.

وبعد سماع أقوال المتهم والنيابة العامة، وبعد أخذ رأي فضيلة مفتي الجمهورية، والذي انتهي فيه بأن القتل بسكين موجب بالقصاص شرعًا، وأن الثابت في الدعوى أن الجرم المسند للمتهم قد ثبت وتبين شرعًا في حقه، وذلك من إقراره الصحيح الثابت بالأوراق وبالمعاينة التصويرية، وبمقتضى القرائن القاطعة، فكان جزاؤه الإعدام قصاصًا لقتله المجني عليها نيرة أشرف، لذلك حكمت المحكمة على المتهم محمد عادل بالإعدام بإجماع الآراء، ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط، وألزمته بالمصاريف المدنية.