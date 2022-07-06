بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام 87.88 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام 87.88 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأربعاء على انخفاض مؤشر السوق العام 88ر87 نقطة ليبلغ مستوى 6ر7383 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 18ر1 في المئة.

وتم تداول 7ر193 مليون سهم عبر 11189 صفقة نقدية بقيمة 2ر62 مليون دينار (نحو 6ر186 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 41ر47 نقطة ليبلغ مستوى 79ر5640 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 83ر0 في المئة عبر تداول 7ر59 مليون سهم من خلال 3178 صفقة نقدية بقيمة 8ر6 مليون دينار (نحو 4ر20 مليون دولار).

كما انخفض مؤشر السوق الأول 8ر105 نقطة ليبلغ مستوى 72ر8223 بنسبة انخفاض بلغت 27ر1 في المئة عبر تداول 134 مليون سهم في 8011 صفقة بقيمة 3ر55 مليون دينار (نحو 166 مليون دولار).

في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 7ر51 نقطة ليبلغ مستوى 68ر5854 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 88ر0 في المئة عبر تداول 4ر45 مليون سهم عبر 21 صفقة نقدية بقيمة 2ر5 مليون دينار (نحو 6ر15 مليون دولار).

وكانت شركات (مينا) و(راسيات) و(مشاعر) و(بترولية) الأكثر ارتفاعا أما شركات (أهلي متحد) و(بيتك) و(أجيليتي) و(وطني) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (وثاق) و(إيفا فنادق) و(يوباك) و(أسمنت أبيض) الأكثر انخفاضا.