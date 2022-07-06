وزير الدفاع يوجه بفتح باب التسجيل في كلية على الصباح العسكرية لجميع التخصصات الجامعية

وزير الدفاع يوجه بفتح باب التسجيل في كلية على الصباح العسكرية لجميع التخصصات الجامعية

وجه معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ طلال خالد الاحمد الصباح رئاسة الأركان العامة للجيش بفتح باب التسجيل كطلبة ضباط في كلية علي الصباح العسكرية لحملة الشهادة الجامعية من جميع التخصصات حسب الشروط الخاصة بالتسجيل.

وتأتي هذه التوجيهات رغبةً من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع في تشجيع وحث الشباب الكويتي على الالتحاق بشرف الخدمة العسكرية وإتاحة الفرصة لحملة الشهادات الجامعية من مختلف التخصصات لخدمة الوطن والاسهام في استكمال مسيرة العطاء والبناء والتطوير لقواتنا المسلحة.