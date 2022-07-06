وزير الدفاع الشيخ طلال خالد الاحمد الصباح

وزير الدفاع يوجه بفتح باب التسجيل في كلية على الصباح العسكرية لجميع التخصصات الجامعية

6 يوليو، 2022
0 53 أقل من دقيقة

وجه معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ طلال خالد الاحمد الصباح رئاسة الأركان العامة للجيش بفتح باب التسجيل كطلبة ضباط في كلية علي الصباح العسكرية لحملة الشهادة الجامعية من جميع التخصصات حسب الشروط الخاصة بالتسجيل.

وتأتي هذه التوجيهات رغبةً من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع في تشجيع وحث الشباب الكويتي على الالتحاق بشرف الخدمة العسكرية وإتاحة الفرصة لحملة الشهادات الجامعية من مختلف التخصصات لخدمة الوطن والاسهام في استكمال مسيرة العطاء والبناء والتطوير لقواتنا المسلحة.

المصدر
بيان صحفي
الوسوم
6 يوليو، 2022
0 53 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة الى رئيس جمهورية ملاوي بالعيد الوطني لبلاده

6 يوليو، 2022

بورصة الكويت تحصد لقب “أفضل بورصة مستدامة في الشرق الأوسط للعام 2022” من مجلة بان فاينانس

6 يوليو، 2022

البلدية: رفع 15 سيارة مهملة ونقل 69 م3 من المخلفات بمنطقة الجليب

6 يوليو، 2022

الإطفاء: وفاة مواطن في حادث إنقلاب مركبة على طريق الأرتال

6 يوليو، 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى