البلدية: رفع 15 سيارة مهملة ونقل 69 م3 من المخلفات بمنطقة الجليب

في إطار الاهتمام البالغ الذي توليه البلدية برفع مستوى النظافة بكافة المناطق بجميع المحافظات من خلال رفع كل ما يشوه المنظر الجمالي ويعمل على إشغال الطريق ويشوه المنظر الحضاري للبلاد والحملة الذي أطلقتها إدارة العلاقات العامة تحت هشتاق ((شارك_ بنظافتها)) لتوعية الجمهور بالمحافظة على النظافة والإرتقاء بها ورفع مستواها بجميع المحافظات والحث على أهمية الحفاظ على نظافة الأماكن العامة والساحات والميادين والمناطق السكنية ونظافة الشواطئ والمتنزهات البحرية والمسطحات الخضراء والتصدي لجميع المظاهر السلبية من خلال التعامل مع جميع الشكاوي في المناطق السكنية والاستثمارية والشواطئ والمتنزهات البحرية على مدار الساعة في كافة المحافظات لتحقيق الهدف المنشود من إطلاق الحملة.

وفي هذا السياق نفذت إدارتي النظافة العامة وإشغالات الطرق بمحافظتي الفروانية ومبارك الكبير جولتين ميدانيا بمنطقتي الجليب وغرب أبو فطيرة الحرفية.

وبدوره أوضح مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الفروانية سعد الخرينج بأن هذه الجولة قد جاءت في إطار التصدي لجميع المظاهر السلبية بمنطقة الجليب التي تعج بمخالفات النظافة وإشغالات الطريق والأسواق العشوائية والباعة الجائلين.

وأشار إلى أن الجولة التي تم تنفيذها مساء أمس وترأسها وأشرف عليها مسئول النوبة بالجليب إرشيد القفيدي قد أسفرت عن رفع 15 سيارة مهملة وقد تم إرسالهم إلى موقع حجز السيارات في البلدية إلى جانب نقل 69 متر مكعب من المخلفات فضلا عن تنظيف 3 مواقف للمساجد.

ومن جانبه كشف مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير نواف المطيري عن الجولة التي تم تنفيذها وأشرف عليها مسئول النوبة راشد الجويسري على المحلات بمنطقة غرب أبو فطيرة الحرفية للتأكد من التزام المحلات بالمساحات المرخصة لها من قبل البلدية والنظافة العامة بانها قد أسفرت عن تحرير 4 مخالفات لمحلات تجارية لاستغلالهم مساحات دون ترخيص من البلدية.

ودعا المطيري أصحاب المحلات الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها في البلدية تجنبا للمخالفة والغرامة.