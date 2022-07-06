رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون

استقالة عضوين جديدين في الحكومة البريطانية

6 يوليو، 2022
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أعلن عضوان جديدان في الحكومة البريطانية استقالتهما الأربعاء غداة قرار مماثل اتخذه وزيرا الصحة والمال، ما يزيد الضغوط على رئيس الوزراء بوريس جونسون الضالع في سلسلة من الفضائح.

وأعلن وزير الدولة لشؤون الأطفال والعائلات ويل كوينس استقالته بقوله إن ليس لديه “خيار” آخر بعدما نقل “بحسن نية” معلومات إلى وسائل الاعلام حصل عليها من مكتب رئيس الوزراء “وتبين أنها غير صحيحة”.

واستقالت لورا تروت بدورها من منصبها كمساعدة لوزير الدولة لشؤون النقل، لأنها فقدت الثقة بالحكومة حسب قولها.

المصدر
أ ف ب
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6 يوليو، 2022
0 23 أقل من دقيقة

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