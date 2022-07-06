بنك الكويت المركزي يوافق على طلب استحواذ بيت التمويل الكويتي على البنك الأهلي المتحد – البحرين

بنك الكويت المركزي يوافق على طلب استحواذ بيت التمويل الكويتي على البنك الأهلي المتحد – البحرين

أعلن بيت التمويل الكويتي (بيتك) تلقيه موافقة بنك الكويت المركزي بشأن الاستحواذ على 100 في المئة من أسهم رأسمال البنك الأهلي المتحد البحريني.

وقال (بيتك) في إفصاح منشور على موقع بورصة الكويت الإلكتروني اليوم الأربعاء إن مجلس الإدارة سيعقد اجتماعا بعد انتهاء جلسة التداول اليوم للاطلاع على كتاب بنك الكويت المركزي وكتاب جهاز حماية المنافسة ومشروع الاستحواذ.

وأسس (بيتك) عام 1977 وأدرج في بورصة الكويت عام 1984 ويبلغ رأسماله المصرح به 1.3 مليار دينار (نحو 3.9 مليار دولار) ويقدم الخدمات المصرفية وشراء وبيع العقارات والتأجير فيما تأسس (الأهلي المتحد البحريني) عام 2000 وأدرج في بورصة الكويت عام 2006 ويبلغ رأسماله المصرح به ثلاثة مليارات دولار.