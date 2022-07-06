الإطفاء: وفاة مواطن في حادث إنقلاب مركبة على طريق الأرتال

ذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام، صباح اليوم، أن فرقة إطفاء مركز الفروانية تعاملت مساء أمس الثلاثاء مع حريق اندلع في احدى الساحات بمنطقة الفروانية وطال سبع مركبات، وقد تمت عملية مكافحته واخماده من دون وقوع أي اصابات في حين تم فتح التحقيق لمعرفة أسباب الحادث.

وفي حادث آخر، قالت الإدارة، إن فرقة إطفاء من مركز الجهراء الحرفية، تعاملت مع حادث انقلاب مركبة رباعية الدفع على طريق الأرتال، نتج عنه انحشار ووفاة مواطن، وقد قامت الفرقة بإخراج جثمان المتوفى وتسليمه الى جهة الاختصاص.