“ايسيسكو” توزع شهادات تسجيل المواقع الاثرية على قوائمها الخاصة بالتراث

اقامت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (ايسيسكو) اليوم الثلاثاء احتفالية دولية لتوزيع شهادات تسجيل المواقع التراثية والعناصر الثقافية على قائمتها الخاصة بالتراث في العالم الإسلامي. وقال مدير عام المنظمة سالم المالك في كلمة له ان “منظمة (ايسيسكو) تولي المحافظة على التراث أهمية كبرى باعتباره أحد مكونات الثقافة وذاكرة الشعوب”.

واضاف “بهذه اللحظة التاريخية التي تبرز جوهر رؤية منظمة (ايسيسكو) الجديدة ومسارها المتفرد في الاعتناء بتراث العالم الإسلامي وتثمين معالمه الحضارية الشاهدة على تنوع وغنى الموروث الثقافي للدول الأعضاء”.

واوضح ” تجسيدا لهذه الرؤية عمد منظمةت (ايسيسكو) إلى إحياء لجنة التراث في العالم الإسلامي ووضع معايير دقيقة في الشروط والمتطلبات لتسجيل المواقع التراثية والعناصر الثقافية وانتقاء خبراء ممن لهم سابقة عمل في مجال التراث الإنساني”.

ودعا في هذا السياق الدول الأعضاء في المنظمة الى دعم صندوق التراث في العالم الإسلامي من أجل تحقيق اماني الدول الإسلامية الخاصة بحماية وصون تراثها, وكانت لجنة التراث في العالم الإسلامي اعلنت في التقرير الختامي لاجتماعها العاشر الذي اختتمت اعماله في وقت سابق اليوم تسجيل 141 موقعا تاريخيا وعنصرا ثقافيا على قوائم التراث في العالم الإسلامي النهائية والتمهيدية للتراث المادي وغير المادي من ضمنها عدد من المواقع التاريخية والعناصر الثقافية في دولة الكويت.