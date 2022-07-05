سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى الرئيس الجزائري بمناسبة ذكرى استقلال بلاده

سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى الرئيس الجزائري بمناسبة ذكرى استقلال بلاده

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى أخيه فخامة الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى استقلال بلاده متمنيا سموه رعاه الله لفخامته موفور الصحة والعافية وللجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة وشعبها الكريم دوام التقدم والازدهار.

بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى أخيه فخامة الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة ذكرى استقلال بلاده متمنيا سموه لفخامته دوام الصحة والعافية.

كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح برقية مماثلة.