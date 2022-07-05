هيئة الشباب: حريصون على المشاركة الايجابية للشباب الكويتي وتفعيل دورهم في بناء الوطن

أكد المدير العام للهيئة العامة للشباب الدكتور مشعل الشاهين الربيع اليوم الثلاثاء حرص الهيئة على تمكين الشباب الكويتي من المشاركة الإيجابية في مختلف النواحي الإقتصادية والإجتماعية وتفعيل دورهم في بناء الوطن عن طريق زيادة وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

جاء ذلك في كلمة للربيع على هامش الحوار الشبابي التي نظمته كلية (الجونكوين) الكندية بعنوان (وظيفة أم مشروع تجاري .. ماذا تختار لمسارك المهني؟) وذلك ضمن أنشطة برنامج (المبادر المحترف) في مجال التكنولوجيا والبرمجيات الرقمية.

وقال الربيع إن الحوار يتناول الخيارات المطروحة أمام الشباب لبدء مساراتهم المهنية من خلال التوظيف أو ريادة الأعمال والمشاريع التي تقدمها الهيئة لمساعدتهم في تحديد مساراتهم ومنها مشروع (المبادر المحترف).

وأوضح أن مشروع (المبادر المحترف) التأهيلي يهدف الى دعم وتطوير ثقافة ريادة الأعمال بين الشباب الكويتي في عدة قطاعات منها الحرفي والصناعي والتكنولوجيا ونظم المعلومات والاتصالات والصناعات الابداعية وقطاع المشاريع المتناهية الصغر والصحي والبيئي والأمن الغذائي.

وأضاف أن (المبادر المحترف) أحد البرامج المعتمدة ضمن الخطة الإنمائية الخمسية (2020-2025) ومدرج ضمن برنامج عمل الحكومة مشيرا الى أن الهيئة تسعى إلى تمكين الشباب للبدء بمشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة عبر هذا البرنامج الذي يتضمن ورش عمل حول كيفية اعداد دراسة الجدوى وخطة المشروع والبيانات المالية والخطة التسويقية إضافة إلى توجيه وإرشاد الشباب.

وأفاد بأن البرنامج يهدف الى إيجاد مشاريع صغيرة ومتوسطة تسهم في استحداث وظائف جديدة في القطاع الخاص للشباب وتنمية الوعي الاستثماري لديهم بأهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودورها في تنمية المجتمع وتعريفهم بالفرص الإستثمارية وتحفيزهم على إنشاء مشاريعهم الخاصة.

ودعا الشباب الكويتي للاستفادة من الخدمات والبرامج التي توفرها لهم الهيئة والتسجيل بها عبر موقعها الالكتروني www.youth.gov.kw مؤكدا اهتمام الهيئة بتسخير كل الإمكانات وبذل كافة الجهود لدعم وتنمية الشباب.