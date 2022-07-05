“القوى العاملة”: إستثناء المرأة الكويتية من حظر العمل في المجال النفطي في الاشراف والادارة والمتابعة والتشغيل

تمكيناً لدور المرأة الكويتية ومشاركتها في سوق العمل وتشجيعاً لها على أداء الدور المنوط بها في المنظومة الإقتصادية بدولة الكويت فقد قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة بإجتماعة الذي إنعقد أمس الأثنين الموافق 4 يوليو 2022 بإضافة فقرة للمادة 26 من لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل بالقرار رقم 156 لسنة 2022 بإستثناء المرأة الكويتية من الحظر المتعلق بتشغيل النساء في مجالات الأعمال ومنها النفطية بهدف تحقيق الإستفادة القصوى من طاقتها المتميزة، فقد أصدر المجلس قراره بـ إستثناء من الحظر بشأن أعمال الأشراف والإدارة والمتابعة والتشغيل التي يمكن تباشرها المهندسات والعاملات الكويتيات التي لاتتطلب مجهود بدني شاق، كما أقر مجلس الإدارة الحساب الختامي للهيئة العامة للقوى العاملة للسنة المالية 2022/2021.

من الاجتماع