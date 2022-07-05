الاحصاء: ارتفاع التضخم محليا بنسبة 4.52 بالمئة في مايو الماضي على أساس سنوي

أظهرت بيانات الإدارة المركزية للاحصاء ارتفاع الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين (التضخم) في الكويت بنسبة 4.52 بالمئة في مايو الماضي على أساس سنوي.

وقالت (الاحصاء) في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء عن الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين إن معدل التضخم في الكويت ارتفع 0.16 بالمئة في مايو الماضي على أساس شهري لارتفاع أسعار عدد من المجموعات الرئيسية المؤثرة في حركة الارقام القياسية خصوصا المواد الغذائية والتعليم.

وأضافت أن الرقم القياسي للمجموعة الأولى (الأغذية والمشروبات) ارتفع في مايو الماضي بنسبة 8.23 بالمئة مقارنة بالشهر ذاته من عام 2021 في حين لم يتغير مؤشر أسعار المجموعة الثانية (السجائر والتبغ) وبقي مستقرا عند 135 نقطة على أساس سنوي.

وأوضحت أن مؤشر الأرقام القياسية للمجموعة الثالثة (الملبوسات) ارتفع بنسبة 6.37 بالمئة في حين ارتفعت أسعار مجموعة (خدمات المسكن) بنسبة 2.26 في المئة فيما ارتفع معدل التضخم في المجموعة الخامسة (المفروشات المنزلية) بنسبة 2.27 بالمئة.

وذكرت أن مؤشر أسعار المجموعة السادسة (الصحة) ارتفع بنسبة 1.78 بالمئة في حين شهدت أسعار مجموعة (النقل) ارتفاعا بنسبة 4.9 بالمئة في مايو الماضي مقارنة بالشهر ذاته من عام 2021.

وأفادت (الاحصاء) بأن أسعار المجموعة الثامنة (الاتصالات) ارتفعت بنسبة 2.29 بالمئة على أساس سنوي كما ارتفع معدل التضخم في المجموعة التاسعة (الترفيه والثقافة) بنسبة 3.88 بالمئة في حين قفزت أسعار المجموعة العاشرة (التعليم) بنسبة 18.95 بالمئة.

وبينت أن أسعار مجموعة (المطاعم والفنادق) ارتفعت على أساس سنوي في مايو الماضي بنسبة 2.77 بالمئة في حين ارتفعت أسعار مجموعة (السلع والخدمات المتنوعة) 3.21 بالمئة.

ويعد الرقم القياسي لأسعار المستهلك أداة لقياس مستويات الأسعار عموما بين فترتين إما شهرية أو سنوية وعادة ما يكون مؤشرا أساسيا لقياس النمو أو الانكماش الاقتصادي إذ يمكن للدولة من خلاله اتخاذ القرارات الاقتصادية والتجارية ورسم السياسات المالية والنقدية.