بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 18.8 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 18.8 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الثلاثاء على ارتفاع مؤشر السوق العام 8ر18 نقطة ليبلغ مستوى 48ر7471 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 25ر0 في المئة.

وتم تداول 6ر145 مليون سهم عبر 8789 صفقة نقدية بقيمة 4ر44 مليون دينار (نحو 2ر133 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 22ر26 نقطة ليبلغ مستوى 2ر5688 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 46ر0 في المئة من خلال تداول 4ر52 مليون سهم عبر 2959 صفقة نقدية بقيمة 4ر6 مليون دينار (نحو 2ر19 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 2ر16 نقطة ليبلغ مستوى 52ر8329 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 2ر0 في المئة من خلال تداول 2ر93 مليون سهم عبر 5830 صفقة بقيمة 38 مليون دينار (نحو 114 مليون دولار).

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 3ر29 نقطة ليبلغ مستوى 39ر5906 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 5ر0 في المئة من خلال تداول 3ر43 مليون سهم عبر 2176 صفقة نقدية بقيمة 7ر5 مليون دينار (نحو 17 مليون دولار).

وكانت شركات (متحدة) و(وثاق) و(ايفا فنادق) و(اسيا) الأكثر ارتفاعا أما شركات (أهلي متحد) و(بيتك) و(أجيليتي) و(صناعات) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (ورقية) و(يونيكاب) و(عقار) و(النخيل) الأكثر انخفاضا.