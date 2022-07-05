سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تعزية إلى الرئيس الأمريكي بضحايا حادث إطلاق النار في مدينة شيكاغو

سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تعزية إلى الرئيس الأمريكي بضحايا حادث إطلاق النار في مدينة شيكاغو

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيس جوزيف ر. بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادث إطلاق النار الذي وقع في مدينة شيكاغو بولاية إلينوي الأمريكية والذي أسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين راجيا سموه رعاه الله لأسر الضحايا جميل الصبر وللمصابين سرعة الشفاء والعافية.

بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيس جوزيف ر. بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادث إطلاق النار الذي وقع في مدينة شيكاغو بولاية إلينوي الأمريكية راجيا سموه لأسر الضحايا جميل الصبر وللمصابين الشفاء العاجل.

كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ببرقية مماثلة.