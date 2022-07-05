أسترازينيكا تستحوذ على شركة التكنولوجيا الحيوية الأميركية “تينيو تو” مقابل 1.27 مليار دولار

استحوذت شركة “أسترازينيكا” AstraZeneca البريطانية السويدية على شركة التكنولوجيا الحيوية الأميركية “تينيو تو” TeneoTwo، مقابل 1.27 مليار دولار، لتعزيز أدوية علاج سرطان الدم.

تشمل الصفقة استحواذ أسترازينيكا على علاج TNB-486 التجريبي المبكر الذي تختبره “تينيو تو” لعلاج أحد أنواع مرض ليمفوما اللاهودجكين، وهو نوع من السرطان ينطوي على نمو خلايا الدم البيضاء غير الطبيعية التي يمكن أن تؤدي إلى ظهور الأورام.

تفاصيل الصفقة

رجحت الشركة المدرجة في بورصتي لندن وناسداك الأميركية إتمام الصفقة في الربع الثالث من هذا العام، من دون أن تؤثر في توقعات أسترازينيكا المالية لعام 2022.

تراجع سهم أسترازينيكا في بورصة لندن بنسبة 0.61% إلى 108.10 جنيه إسترليني (130 دولارًا أميركيًا)، وقت إعداد هذا التقرير، كما خسر سهمها ببورصة ناسداك 0.96% من قيمته إلى 65.32 دولار في تعاملات ما بدء التداولات الرسمية.

ستستحوذ شركة الأدوية البريطانية السويدية، التي حقق عقارها الرئيسي لسرطان الدم Calquence مبيعات تجاوزت 1.2 مليار دولار العام الماضي، بموجب الصفقة على جميع أسهم TeneoTwo مقابل دفعة مقدمة قدرها 100 مليون دولار، مع مدفوعات إضافية تصل إلى 1.17 مليار دولار.

ينتمي عقار تينيو تو التجريبي، TNB-486، إلى فئة من الأجسام المضادة ثنائية الخصوصية المصممة لإعادة توجيه الجهاز المناعي للتعرف على الخلايا السرطانية وقتلها.

انفصلت شركة TeneoTwo عن شركة Teneobio، التي استحوذت عليها شركة التكنولوجيا الحيوية الأميركية Amgen العام الماضي.

تقول أسترازينيكا إنها تستهدف تقديم علاجات لأمراض الدم الخبيثة والنادرة وغيرها من الأمراض ذات الصلة.

استحواذات أخرى

استحوذت أسترازينيكا على شركة التكنولوجيا الحيوية الأميركية Alexion العام الماضي مقابل 39 مليار دولار.

هبطت أرباح الشركة البريطانية السويدية 96.34% في 2021 إلى 115 مليون دولار مقابل 3.2 مليار دولار في عام 2020، كما تراجعت إيرادات مبيعات لقاح كوفيد-19 بنسبة 41% إلى 37.4 مليار دولار.

توقعت الشركة انخفاض هامش الربح الإجمالي لأدوية كوفيد-19 خلال العام الجاري.